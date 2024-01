V Sapporu zmagala Eva Pinkelnig, Ema Klinec deveta

Avstrijka Eva Pinkelnig (195,7) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. V močnem sneženju je bila druga Finka Jenny Rautionaho (193,3), tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal (192,5).

Ema Klinec je bila kot najboljša Slovenka deveta (181,2), deseta pa Nika Prevc (163), vodilna po prvi seriji. Katra Komar je bila 22. (118,5).

»Po zapletu s tekmovalno opremo v japonskem Sapporu so naša dekleta skakala z izposojeno opremo,« je zapisala Smučarska zveza Slovenije na družbenih omrežjih. »Kljub temu so osvojile vidne rezultate, Ema Klinec je bila 9., Nika Prevc 10. Nika Križnar na tekmi ni nastopila. Ob tem zapletu se zahvaljujemo slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem in g. Jaki Miklavčiču, ki je več kot 15 ur preživel na letališču v Tokiu in zagotovil, da sta najdena oprema in prtljaga našli svojo pot na letalo. Hvaležni smo tudi vsem reprezentancam, ki so v duhu fiar-playa priskočile na pomoč in zagotovile potrebno opremo za kvalifikacijsko serijo,« so še zapisali.