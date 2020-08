V slovenski prvi ligi tudi italijanska reprezentantka

Nekdanja italijanska olimpijka Martina Guiggi bo v prihajajoči sezoni igrala za slovenski prvoligaški klub Calcit Volley, so sporočili Kamničani. Šestintridesetletna blokerka je na svoji športni poti dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, leta 2007 je bila članica zmagovitih ekip na evropskem prvenstvu in v svetovni ligi. Na klubski ravni je nekdanja kapetanka italijanske vrste v domači ligi osvojila vse možne lovorike. Po štirikrat je osvojila italijansko prvenstvo in italijanski pokal, še enkrat več italijanski super pokal, pa tudi pokal CEV in dve lovoriki pokala challenge.

Po dvanajstih letih igranja v Rimu, Novari, Pesaru, Villi Cortese in Torinu se je preselila v kitajski Gaungdong Hengda. Po sezoni na Kitajskem se je za dve sezoni vrnila v rodno Italijo, se nato kot korektorica preselila v Grčijo, medtem ko je preteklo sezono izpustila, saj sta se z možem Mitarjem Đurićem razveselila hčerke Mie.