V soboto in nedeljo pri nas elita na tekaških rolkah

Sezona na tekaških rolkah, ki jo pri nas uspešno razvija AŠD Mladina, se bo tudi letos začela na Tržaškem. Ta konec tedna bosta med Samatorco in Saležem v organizaciji kriškega kluba na vrsti uvodni tekmi italijanskega državnega pokala, torej prvi dve preizkušnji niza 22 tekem, ki se bo zaključil oktobra.

V soboto bo KOvSprint za 1. trofejo Združenja za Križ s startom ob 15.00, v nedeljo od 9.30 dalje pa jubilejna 30. izvedba tekme s skupinskim startom Grand Prix Alpe Jadran za 8. trofejo ZSŠDI. Obe tekmi bosta stekli pod pokroviteljstvom Občine Zgonik in z dragoceno pomočjo sponzorjev, ki bistveno pripomorejo k uspehu športnega dogodka, je poudaril predsednik kluba Peter Sedmak na včerajšnji predstavitvi v dvorani ZKB na Opčinah.

Sprinterska preizkušnja bo drugič v Samatorci, potem ko se je selila iz tržaškega nabrežja na Opčine. Dvesto metrov dolga proga, ki poteka med križiščem za Brišče in Bajto, je naravno idealna, je včeraj poudaril tudi Boris Bogatec, duša rolkarske dejavnosti pri nas. Z lansko izbiro so bili tekmovalci zelo zadovoljni, tako da bo Mladina isto progo ponudila tudi letos.

»Če je sprinterska proga idealna, pa istega žal ne moremo potrditi za daljšo nedeljsko traso,« je še pristavil Bogatec. Letošnja 30. izvedba Grand Prixa bo namreč potekala na taisti trasi kot vsaka od tridesetih izvedb: »Trase namreč niso v tridesetih letih nikoli asfaltirali, dela na vodovodu ali komunikacijskih priključkih pa so pustila več neenakomernih odsekov,« je povedal. Kljub temu pa ostaja trasa ena najlepših in najbolj priljubljenih v državnem pokalu, saj je razgibana in tehnična.

Zapora cest

Tako v soboto kot v nedeljo bo veljala popolna zapora cest, ker je trasa tekmovanja uradna mednarodna proga. Prepovedan bo prehod pešcev, kolesarjev, motornih koles in vseh ostalih prevoznih in motornih sredstev vključno z gospodarskimi vozili. Tudi avtobusi ne bodo vozili. Promet bo redno stekel, ko bo tekma zaključna. V soboto bo zapora ceste veljala med Bajto in križiščem za Brišče od 13.00 do 19.00, v nedeljo pa med 8.00 in 14.00 med Samatorco (od križišča pri Agriturizmu Žbogar), Bajto in Saležem (osnovna šola).