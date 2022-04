V Trstu zdaj Trieste Spring Run

Po Baviseli in Trieste running festivalu z vsemi variacijami na ime maratona in polmaratona je tržaški tekaški praznik letos dobil spet nov naziv. Organizatorja, APD Miramar in ASD Trieste Atletica, sta tekaško prireditev med 5. in 8. majem preimenovala v Trieste Spring Run – Tržaški spomladanski tek. Izbira imena ni slučajna, saj ob pomladnem prebujanju narave želijo organizatorji simbolično priklicati tudi ponoven zagon celotnega športnega dogajanja. Trieste Spring run bo tudi novo ime najdaljše preizkušnje, polmaratona, ki bo na sporedu v nedeljo, 8. maja s startom na trgu Sv. Roka v Nabrežini. Z vključitvijo polmaratona v tekaški program želijo organizatorji s predsednikom APD Miramar Giampaolom Petrinijem privabiti na tek vnovič številne Tržačane in seveda tudi turiste. Dolgoročni cilj je oživeti mesto tudi v spomladanskem času s športno prireditvijo, ki se lahko postavi ob bok jesenski Barcolani, pravi Petrini.Tekaški praznik se bo začel že v četrtek, 5. maja, s tradicionalnimi otroškimi teki Trieste Young Run na Velikem trgu v Trstu. V soboto, 7. maja, bo ob 18. uri start 4-kilometrske netekmovalne tekaške preizkušnje Corsa degli Eroi (Tek herojev), na kateri morajo vsi udeleženci, odrasli in otroki, teči v pustnih kostumih. Cilj in start teka bo na Ponterošu. Prijavnina bo namenjena projektu kluba Trieste Atletica »Atleti come noi«, ki promovira športne dejavnosti med mladimi z duševnimi motnjami.Višek bo v nedeljo s polmaratonom, ki bo startal v Nabrežini, tekači bodo nato mimo Sesljana po obalni cesti pritekli do tržaškega nabrežja. Istočasno bo med Miramarom in centrom mesta zaživel družinski 7-kilometrski tek.

Nova spletna stran tržaškega teka je triestespringrun.com.