V tržaškem Fidal tudi skrb za stike s Slovenijo

V novoizvoljenem tržaškem pokrajinskem odboru atletske zveze Fidal sedi prvič tudi članica slovenskega kluba. To je nekdanja atletinja, zdaj trenerka Bora Atletike Biserka Cesar, s katero smo se pogovorili ob prevzemu funkcije. V začetku januarja so na volitvah izbrali tudi novega predsednika. V dvoboju z Luko Kafolom je zmagal Giacomo Biviano.

Začniva čisto na začetku. Od kod želja, da se pridružite vodilnemu organu v Trstu?

Priznam, da sploh nisem razmišljala v tej smeri. A me je bodoči predsednik Biviano, s katerim imava stalne stike, saj je tudi on trener in nas zelo upošteva, povabil v odbor. Nekaj časa me je prepričeval in me na koncu res prepričal. Čas kasneje me je poklical tudi Luka Kafol, ki me je prav tako povabil, naj se pridružim.

Je bil v odboru pred vami že kdo med borovci?

Ne, prva borovka v odboru sem.

Katera pa bo vaša vloga?

V odboru bom odgovorna za stike s Slovenijo, torej za mednarodno povezovanje. Hecno je bilo, ker mi je to predlagal predsednik, sama pa bi odboru prav tako ponudila to področje. Zdi se mi fanj, da se izkoristi moje poznavanje slovenskih klubov. Že se veselim sodelovanja.

Se je število povišalo tudi zaradi koronavirusa, češ da ste postali bolj privlačni, ker lahko trenirate?

Da, nekateri že. Povpraševanja je bilo res ogromno, mnoge smo morali odkloniti. Tisti, ki so navadno trenirali enkrat tedensko, ker so ob atletiki trenirali še drug šport, pa so se letos odločili za dvakrat tedensko vadbo, ker »drugega« športa ne trenirajo še. Tako da so zdaj skupine polnoštevilčne, letos pa še posebej treninge obiskujejo redno, kar nas zelo veseli.

