Vaje za sprostitev obraznih in vratnih mišic

V prejšnjem članku smo obravnavali hrbet. Rekli smo, da je kot nebotičnik. Tokrat pa se bomo posvetili samemu vrhu nebotičnika, torej glavi in vratnim mišicam. Lobanjo obdajajo predvsem obrazne mišice in nekaj žvečnih mišic. Obrazne mišice ločimo po tem, kje se nahajajo in kakšno funkcijo opravljajo. Obrazne mišice so tudi ključnega pomena pri komunikaciji. Poznamo naglavno mišico, krožno očesno mišico, krožno ustno mišico, trobilko, dvigovalko zgornje ustnice, malo in veliko lično mišico, dvigovalko ustnega kota, bradno mišico in smejalno mišico. Zaradi nezdravega življenjskega sloga so lahko te mišice večkrat zakrčene. To se na obrazu kaže v obliki kožnih gub, najpogosteje na čelu in blizu oči. Najlažja načina za sproščanje mišic sta avtomasaža in raztezanje mišic. Tako pri avtomasaži kot pri raztezanju si pomagamo s prsti rok, saj so mišice majhne. Lahko pa delujemo tudi preventivno, in ko začutimo napetost v določenem predelu, jo poskusimo takoj sprostiti. Pogosto se zakrčenost in bolečine pojavljajo tudi v predelu čeljusti. Za ta del so odgovorne žvečne mišice. Ta predel najlažje raztegnemo tako, da usta odpremo v obliki črke »O«, ter položaj zadržimo za nekaj sekund. Vse skupaj ponovimo 20-krat zapored in to večkrat na dan.