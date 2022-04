Za velikonočni Športel je voditelj športne oddaje Igor Malalan pripravil tri presenečenja. Gostje so bili gledališka in filmska igralka Lara Komar, vsestranski voditelj Evgen Ban in ansambel Kraški Kvintet, ki letos praznuje 30 let delovanja. Sodelavka Jasmina Gruden se je oglasila iz Ljubljane, kjer je pred mikrofon povabila bivšo zamejsko smučarko in danes kineziologinjo Katrin Don.