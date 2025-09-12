Vertikala bo ob 50-letnici dobila table in žige ob poti

Planinska pot SPDT Vertikala praznuje 50 let. To Pri Slovenskem planinskem društvu Trst so se odločili, da pomembno obletnico primerno proslavijo, še več, z različnimi pobudami ciljajo na to, da bi jo čim bolj promovirali in planince spodbudili za hojo po njej.

Projekt, ki ga je financirala Dežela Furlanija - Julijska krajina delno pa tudi ZKB Trst Gorica in ZSŠDI, predvideva postavitev informacijskih tabel vzdolž poti, novo spletno stran o Vertikali in zbirko žigov ob poti. Obletnico pa bodo proslavili 5. oktobra na Peči, od koder se začenja planinska pot, ki povezuje kraje, kjer so naseljeni Slovenci v Italiji, od tromeje na Trbižu do Lazareta v Miljah.

Pri SPDT-ju so si zamislili, da bi ob poti postavili informativne table, je pojasnil Lenart Leghissa. Med temi bo 12 večjih tabel (120x75 cm), na katerih bodo zbrane informacije ter fotografije ob posameznem odseku poti. Postavili bodo tudi 45 manjših tabel (40x30 cm) na strateških točkah Vertikale ter še vrsto majhnih tabel, ki bodo služile kot grafična markacija poti.

Poleg tabel in spletne strani so se pri SPDT-ju odločili še za zbirko žigov, ki jih bodo lahko pohodniki zbirali skozi celotno pot. Kot je pojasnila Julija Kralj, jih bo 43. Društvo bo izdalo tudi štirijezično knjižico (slovenščina, italijanščina, nemščina in angleščina) Dnevnik s planinske poti SPDT Vertikala, v katerem bodo planinci zbirali žige ob poti. Kdor jo bo prehodil v celoti in bo to dokazal z zbirko žigov, pa bo na občnem zboru SPDT nagrajen z značko in majčko.

Ob 50-letnici Vertikale so se pri društvu odločili, da izdelavo novega logotipa zaupajo Radu Jagodicu.