Vesna, ponos Križa in Križanov

Tosques, ki je pred leti napisal knjigo o ŠD Mladina, je opravil res ogromno raziskovalno delo, pri čemer mu je zelo pomagala društvena odbornica Sonja Sirk. Novinar je zbral več kot šesto fotografij (med temi tudi posnetke Damjana Balbija in Maria Magajne) in novinarskih člankov Primorskega dnevnika, Piccola in drugih medijev, pri orisu zgodovine Križa pa mu je pomagal zgodovinar Milan Pahor.

Tosquesu so bili v veliko pomoč Bruno Rupel in Branko Lakovič, prevajalka Jadranka Cergol in oblikovalka Chaterine Perbal. Vesni sta bila v oporo tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Zadružna kraška banka. Skratka, knjiga, ki presega športne okvire in je zagotovo dragocen zgodovinski dokument.