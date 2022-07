Vingegaard zapečatil zmago na Touru

Na kolesarski dirki po Franciji so se sanje, da bi Tadej Pogačar še tretjič zapovrstjo postal skupni zmagovalec, po 18. etapi najbrž končale. Slovenski as na zaključnem vzponu zadnje pirenejske etape na Hautacam ni bil kos odlični taktiki ekipe Jumbo-Visme in je proti vodilnemu in tudi zmagovalcu etape Jonasu Vingegaardu izgubil dodatne sekunde. Natančneje minuto in štiri sekunde, kar pomeni, da ima Danec v skupnem seštevku tri etape pred koncem, med katerimi le še sobotni kronometer lahko naredi razliko, tri minute in 26 sekund prednosti.

Pogačar, tokrat za razliko od dneva prej ni imel prave pomoči moštvenih kolegov, je sicer držal obljubo. Na predzadnjem kategoriziranem vzponu je poskušal z napadi na Vingegaarda, a ta se ni dal, odbijal napade, na spustu pa nato tudi športno počakal Slovenca, ko je ta padel. Na zadnjem, 14 kilometrov dolgem klancu pa je s pomočjo moštvenih kolegov, Američana Seppa Kussa in neverjetnega Belgijca Wouta van Aerta, nosilca zelene majice za najboljšega na dirki po točkah, ki je bil v ubežni skupini, prišel do druge etapne zmage na dirki in najbrž tudi končnega zmagoslavja. Poleg vsega si je tudi priboril majico najboljšega v razvrstitvi za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih.