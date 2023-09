Vingegaardu 16. etapa, Roglič v skupnem seštevku nazadoval na tretje mesto

Danski as Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Liencres Playe do Bejesa (120,1 km) je bil najboljši po samostojnem napadu. Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, njun moštveni kolega, Slovenec Primož Roglič pa je skupno nazadoval na tretje mesto.

Vingegaard je napadel takoj po začetku zadnjega vzpona in si na strmem prvem delu vzpona hitro privozil veliko prednost pred tekmeci. Danes mu nihče ni bil kos, slavil pa je 27. zmago v karieri in že 15. to sezono. Na letošnji Vuelti je bil najboljši že v 13. etapi.

V skupnem seštevku je napredoval na drugo mesto in na tretje potisnil moštvenega kolega Rogliča. Ta je etapo sklenil na osmem mestu z zaostankom 1:01 minute. Sprva 33-letni Kisovčan ni sledil Vingegaardu, je pa nato sam napadel, a se tekmecev ni otresel.

V skupnem seštevku ima na tretjem mestu 1:33 minute zaostanka za Kussom, ki je etapo sklenil štiri sekunde za Rogličem na desetem mestu. Vingegaard za ameriškim moštvenim kolegom zaostaja le še 29 sekund.

Prva etapa po prostem dnevu je ponudila boj za ubežno skupino v prvem ravninskem delu. Toda ubežniki tokrat niso imeli dovolj velike prednosti pred glavnino, da bi lahko upali na etapno zmago.

Pred zadnjim vzponom do Bejesa (4,8 km/8,8 %) je ubežnike glavnina ujela, na zelo strmih odsekih začetnega dela vzpona pa je ritem še naprej narekovalo moštvo Jumbo-Visma in skušalo slaviti za svojega belgijskega moštvenega kolega Nathana Van Hooydoncka, ki je bil danes udeležen v prometni nesreči.

Glavnina se je na vzponu hitro skrčila, prvi napad pa je uprizoril Vingegaard in se odpeljal zasledovalcem. Hitro si je pred skupino favoritov nabral minuto naskoka, sprva pa mu je sledil le Novozelandec Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates). Ta je zasedel drugo mesto v etapi s 43 sekundami zaostanka, tretji je bil Nizozemec Wout Poels (Bahrain Victorious) z 49 sekundami zaostanka.

V sredo bo na sporedu gorska etapa od Robadeselle do vrha slovitega Angliruja (124,5 km).