Visoka zmaga Bora Radenska, Dom pa je ostal praznih rok

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Skupina C

Bor Radenska – Santos 73:45 (24:8, 39:18, 54:24)

Bor: Savoia 2 (-, 1:1, -), Brancati 3 (-, 0:1, 1:3), Nisić 8 (3:4, 1:3, 1:2), Gallocchio 2 (-, 1:3, 0:2), Možina 12 (1:2, 4:5, 1:1), Comar 6 (4:5, 1:2, 0:4), Pizziga 12 (-, 6:8, -), Zettin 7 (-, 2:8, 1:2), Venturini 10 (-, 2:6, 2:4), Lettieri 3 (1:2, 1:2, 0:1), Finatti 8 (-, 1:2, 2:5). Trener: Krčalić.

V tekmi 16. kroga deželne divizije 1 so košarkarji Bora Radenska na domačem igrišču prišli do visoke zmage. Kar s 73:45 so nadigrali tržaški Santos. Zmaga domače peterke ni bila nikoli v dvomu. Kračlićevi varovanci so se tokrat izkazali predvsem v obrambi polovici igrišča, saj so nasprotnikom v prvih treh četrtinah prepustili vsega le 24 točk, na koncu tekme pa 45. V napadu je Borova učinkovitost občasno nihala, z dobro skupinsko igro pa so domačini ves čas držali visoko prednost nad običajno neugodno ekipo Santosa. Med posamezniki je največ pokazal center Mattia Pizziga (12 točk), ki je odigral eno svojih boljših tekem v Borovem dresu.

Skupina B

Dom – Majanese 58:80 (17:26, 26:46, 37:61)

Dom: Demartin 5 (2:4, 0:1, 1:2), M. Zavadlav 8 (0:1, 1:2, 2:6), G. Zavadlav 10 (3:4, 2:5, 1:3), Devetta 14 (4:5, 5:10, 0:1), Devetak 4 (0:2, 2:10, 0:1), D'Amelio 3 (-, 0:6, 1:4), Salvi 10 (3:4, 2:6, 1:2), Menis 4 (2:3, 1:2, -). Trener: Graziani.

Okrnjeni Dom ni uspel prikazati igre iz prejšnjih tekem, na katerih so se enakovredno upirali višje postavljenim ekipam in celo premagali vodilni Cervignano. Prve minute tekme so goriški peterki dobro obetale, prevelika živčnost pa je v nadaljevanju popolnoma ohromila Domovo igro. Majanese je težave Doma pridno izkoristil in že popolovici tekme vodil z 20 točkami naskoka (26:46), v drugem polčasu pa je furlanska ekipa brez nikakršnih težav ohranjala priigrano prednost. »Res je, da trenutno ekipa nastopa v zelo okrnjeni postavi, kar vpliva na utrujenost posameznikov. Žal pa sposobnih prostih igralcev, ki bi nam lahko priskočili na pomoč, ni na voljo v nobeni poznani okoliščini,« je po tekmi izpostavil Domov športni vodja David Ambrožič.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Barcolana – Breg SV Impianti 74:53 (10:18, 34:25, 58:41)

Breg: Maurel 14, Zeriul 1, Smotlak 14, Celin 10, Filipac 0, Coretti 0, M. Terčon 0, Fonda 5, D. Terčon 5, Gregori 2, Devcich 0, Mucci 2. Trener: Oberdan.

V 11. krogu deželne divizije 2 je Breg SV Impianti v gosteh visoko klonil proti vodilni Barcolani. Končni izid tekme je bil 74:53 v korist domače peterke. Breg je tekmo začel zelo spodbudno, saj je prvo četrtino sklenil z 8 točkami naskoka (10:18), v nadaljevanju pa so domačini prevzeli vajeti igre v svoje roke in z zmago upravičili status najboljše ekipe v tržaški skupini. Jutri bo nabrežinski Sokol Franco gostoval pri zadnjeuvrščenemu Don Boscu, v primeru zmage pa bi prehitel Breg in se povzpel na drugo mesto.