Vse naslove odnesli domov smučarji AŠD Mladina

Zamejska smučarska prvaka 2024 sta Križana Gaia Del Latte in Goran Kerpan. Mladinski naslov pa sta osvojila Ivana Presl in Gabriele Pauli. Vsi so člani AŠD Mladina iz Križa. Na smučarski progi Cimacuta v kraju Forni di Sopra je danes zjutraj nastopilo okrog 189 smučarjev in smučark vseh slovenskih društev. Na drugo mesto se je v članski ženski konkurenci uvrstila Anja Sosič, tretja pa je bila Petra Sosič (obe Mladina). V moški konkurenci pa sta se za Goranom Kerpanom uvrstila smučarja Devina Maks Skerk in Nikola Kerpan. Letošnje zamejsko smučarsko prvenstvo veljavno za 41. Pokal ZSŠDI je organiziral SK Devin ob 50-letnici neprekinjenega delovanja.