Vstopnice za tekmo zvezd ob slovesu Gorana Dragića že razprodane

Vstopnice za tekmo zvezd, ki jo bodo odigrali 23. avgusta v ljubljanskih Stožicah za slovo Gorana Dragića, so bile danes v manj kot pol ure razprodane, poroča MMC RTV SLO. Prodaja se je zaradi simbolike začela ob 12.37, malo po 13. uri pa od približno 10.000 vstopnic ni bilo več nobene na voljo.

Celoten izkupiček od prodaje bodo organizatorji dogodka namenili v dobrodelne namene, in sicer projektu Botrstvo v športu (pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje) in Fundaciji Goran Dragić.

Velikega košarkarskega dogodka, ki so ga poimenovali Night of the Dragon, se bodo udeležile številne svetovne zvezde, med drugim Jimmy Butler, Luka Dončić, Steve Nash, Rašo Nesterović, Janis Andetokumbo, Beno Udrih, Nikola Jokić, Primož Brezec, Nikola Vučević, Jeff Hornacek, Boštjan Nachbar, Igor Kokoškov, Bogdan Bogdanović, Matjaž Smodiš, Steve Kerr, Sani Bečirović, Luis Scola, Miha Zupan, celotna slovenska reprezentanca zlatega leta 2017 in še mnogi velikani ter legende slovenske in svetovne košarke.