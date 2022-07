Z 19. medaljo je sklenila kariero

Legenda ameriške atletike Allyson Felix je po svoji zadnji veliki tekmi, na kateri je osvojila rekordno 19. kolajno na svetovnih prvenstvih, pred domačimi navijači v Eugenu končala blestečo kariero. »To je bil večer, ki ga bom za vedno nosila v srcu,« je dejala 36-letna atletinja po uspehu. Ameriška štafeta je v petek po lokalnem času izgubila zlato kolajno v zadnjih 100 metrih mešane tekme 4x400 m in morala priznati poraz zmagovitima Dominikanski republiki in Nizozemski. Čeprav je Felixova merila na zlato, je bila vesela tudi bronaste kolajne.

Sedemkratna olimpijska prvakinja je na svojem desetem svetovnem prvenstvu; prvič je nastopila leta 2003 v Parizu in kot 17-letnica osvojila rekordno kolajno. Z 19 medaljami, od tega 13 zlatimi, je najuspešnejšega atletinja v zgodovini SP. Zmage je osvojila na 200 in 400 m ter s štafetami 4x100, 4x400 in 4x400 mešano.

Kakor koli že, na SP v ZDA se je Felixova poslovila kot ena izmed največjih tega športa. Kot 13-kratna svetovna prvakinja, sedemkratna olimpijska in s skupno 30 kolajnami z največjih tekmovanj, SP in OI, brez dvoma sodi v družbo Usaina Bolta, Carla Lewisa, Jesseja Owensa, Michaela Johnsona in podobnih.