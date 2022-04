»Za Ferrari bom vedno navijal«

Paddock je kraj, kjer lahko poleg sedanjih dirkačev srečaš tudi nekdanje junake formule 1. Tukaj v Imoli sem opazil Avstrijca Gherarda Bergerja, ki je za Ferrari dirkal med letoma 1987 in 1989 (v tej sezoni je ravno v Imoli preživel hudo nesrečo, potem ko so ga reševalci čudežno rešili iz gorečega dirkalnika) ter med 1993 in 1995, Francoza Jean Alesija, ki je bil član »Scuderie« med letoma 1991 in 1995 (edino zmago v karieri je dosegel ravno v zadnji sezoni s Ferrarijem v Kanadi), ter Brazilca Felipeja Masso, ki je v Ferrariju preživel kar osem zaporednih sezon (2006-2013), leta 2008 pa po dramatični zadnji dirki v domačem Sao Paulu za las ostal brez naslova svetovnega prvaka. V paddocku sem med drugimi srečal še Škota Davida Coultharda in Nemca Ralfa Schumacherja, ki sta zdaj oba televizijska komentatorja. Z dirkaškimi legendami se navijači radi fotografirajo, sam pa sem v petek za krajši pogovor zmotil simpatičnega Felipeja Masso.

Kaj menite o konkurenčnosti letošnjega Ferrarija glede na to, da ste bili sami zraven, ko so v Maranellu zadnjič slavili naslov svetovnega prvaka med dirkači (leta 2007 s Kimijem Räikkönenom, op. a.)?

Zelo lepo je, da je Ferrari čisto pri vrhu. To zelo dobro vpliva tudi na celotno formulo 1. Letošnji dirkalnik je konkurenčen, ekipa sama je konkurenčna. V svojem srcu sem »Ferrarista«, vedno bom navijal za Ferrari. Res je prijeten občutek, da je po tolikih zahtevnih sezonah, po tolikem trpljenju Ferrari spet v igri za zmage. Upam, da bo tako tudi v nadaljevanju sezone in da bodo na koncu v Maranellu osvojili svetovni naslov.

Kateri spomini vas kot nekdanjega Ferrarijevega dirkača vežejo na Imolo?

V Imoli sem dirkal trikrat s Sauberjem, žal pa le enkrat s Ferrarijem, saj so po letu 2006 dirkališče izločili iz tekmovalnega koledarja. Tisto leto sem bil moštveni sotekmovalec Michaela Schumacherja, ki je v Imoli dosegel zelo lepo zmago. Drugi je bil Fernando Alonso, ki je na koncu sezone osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Dirkališče mi je zelo všeč, steza je tehnično zahtevna. Če pa je Ferrari v igri za zmago, daje to vsem dodatnega zagona. Ta dirka je za vse Ferrarijeve navijače, torej tudi zame, nekaj posebnega. Sam še vedno čutim toplino »tifosov«.

Tudi v Braziliji še vedno tako vneto navijajo za Ferrari?

Ne le v Braziliji, ampak povsod. Ferrari je ekipa, ki ima med vsemi največ navijačev. Tako bogate zgodovine, kot jo ima »Scuderia«, resnično nima nihče drug. V Braziliji so na Ferrari zelo navezani, saj je ravno pred mano za njo vozil Rubens Barrichello. V veliko čast mi je, da sem del te zgodbe.