Za L'Equipe Pogačar najboljši športnik na svetu

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po novi zelo uspešni sezoni, v kateri je utrdil status najboljšega kolesarja na svetu, dobil novo priznanje. Francoski časnik L’Equipe ga je izbral za najboljšega športnika sveta, tako imenovanega prvaka prvakov. V ženski kategoriji je ta naziv pripadel kanadski plavalki Summer McIntosh.

L’Equipe vsako leto od 1975 naprej s tajnim glasovanjem izbira najboljše športnike sveta. Potem ko sta bila letošnja nagrajenca že lani blizu temu priznanju, sta se letos le znašla na vrhu.

Pogačar, lani tretji, je glasovalce prepričal med drugih s četrto zmago na dirki po Franciji in treh zmagah na tako imenovanih spomenikih - dirkah po Flandriji in Lombardiji ter preizkušnji Liege-Bastogne-Liege, so zapisali pri francoskem časniku.