Za uspehom Monze tudi Goričanka Francesca Devetag

Po zmagi s 3:0 nad Piacenzo se je na vrh superlige zavihtela ekipa Vero volley Monza. Za uspehom v najvišji italijanski moški odbojkarski ligi je tudi Goričanka Francesca Devetag, dolgoletna prvoligašica (kariero je začela pri štandreškem Valu), zdaj pa vodja ekipe – team manager članske moške ekipe.

Monza ni sodila med favorite, zdaj pa je na vrhu. Je prvo mesto tudi vas presenetilo?

Presenečeni smo in hkrati zelo veseli. Nekako so se nam uresničile dolgoletne sanje. Za tem je zelo veliko dela, tu niso samo pripravljalni tedni pred sezono, to je rezultat daljšega večletnega načrtovanja konzorcija Vero volley. Nastal je leta 2002 z združitvijo šestih klubov, zdaj pa šteje dve ekipi v najvišjih ligah, moški in ženski, ter bogat mladinski sektor z več kot 60 ekipami. Z uspehom proslavljamo ves projekt.

Bodo apetiti ekipe zdaj, ko ste tam na vrhu, še višji?

Načrtujemo iz tedna v teden, iz tekme v tekmo. To je tudi vodilo našega konzorcija. Skušali bomo ohranjati tako visoko raven igre, kakršno predvajamo zdaj. Ta realnost si tak uspeh resnično zasluži. In ker sem pri klubu pet let igrala, zdaj pa že tri leta sodelujem v vlogi vodje ekipe, sem na rezultate še bolj ponosna.

Francesca Devetag je spregovorila tudi o ekipi, o prvenstvu, o tem, kaj počne vodja ekipe in tudi o izkušnji v ekipi gluhih deklet.

Več v današnjem Primorskem dnevniku.