Začel je pri prehrani, zdaj Meta že pripravlja slastne italijanske krožnike

Član slovenske trenerske ekipe alpskih smučark je od letošnjega poletja tudi Italijan Livio Magoni. Trener Tine Maze v sezoni rekordov, vodja ekipe Slovakinje Petre Vlhove, ki je lani osvojila zmago v skupnem seštevku pokala, sodeluje letos s slovensko smučarko Meto Hrovat. Tik pred začetkom sezone konec tedna v Söldnu je v našem pogovoru spregovoril o letošnjih ciljih, pa tudi o točkovnem rekordu Tine Maze in Mikaeli Shiffrin.

Ko ste prestopili v slovaško ekipo Petre Vlhove ste v našem intervjuju razkrili, da je bilo treba na začetku sodelovanja spremeniti veliko stvari. Med temi tudi način prehranjevanja. Kako je ta proces šel pri Hrovatovi?

Tudi pri njej so bile nujne nekatere spremembe. Predvsem sva delala na tem, da bi usvojila, kako se prehranjujemo pred velikimi tekmami, pred treningom in po njem. To nama je kar hitro uspelo: naučila se je dobro kuhati in zdaj pripravlja res slastne italijanske krožnike.

Kaj pa način treninga? Ste vnesli veliko novih prijemov?

Marsikaj. Začela sva pri metodi treniranja: sama je delala po metodi trening, trening in že spet trening. Zdaj ve, kako se pravilno trenira in kako pomembna je tudi regeneracija. Razumela je, zakaj je pomembno osemurno spanje in zakaj se je po treningu treba prehranjevati z določeno prehrano, pred treningom pa spet z drugo. Sam namreč obravnavam športnika vedno celostno, ni tu samo delo na snegu in v telovadnici. Ko sva na poti, sem pa tudi njen kondicijski trener.

Pred dnevi je smučarska zveza predstavila tekmovalce, ki bodo nastopali na prvi tekmi sezone. Hrovatova je meddrugim izjavila, da se veseli dela z vami, ker prevladuje sproščen pristop. Ali je lahko vadba z Liviem Magonijem res sproščena?

Predpostavke so letos drugačne. S Tino (Maze) so bili cilji izredno visoki, lani sva s Petro (Vlhovo) lovila zmago v skupnem seštevku. Velik pritisk smo torej občutili na čisto vsaki tekmi, ker na vsaki tekmi je bilo treba unovčiti točke za skupno zmago. Letos so cilji pomembni, a ne občutimo nobenega pritiska. Tekmovali bomo sproščeno in skušali iztržiti čim več. Meta je dobra smučarka, že štirikrat je stopila na stopničke v svetovnem pokalu, ampak je smučarka, ki še lovi svojo prvo zmago.

Če smo že pri točkah: pred časom sem v svojem intervjuju s Tino Maze ugotavljala, kako se spogleduje s tem, da bo morda njen rekord ostal nepremagljiv. Na vidiku v zadnjih dveh sezonah ni bilo vsestranskih smučark, ki bi ga lahko potolkle. Se strinjate?

Edina, ki bi lahko premagala rekord, je morda samo Mikaela Shiffin, če bo tekmovala na vseh tekmah od prvega do zadnjega dne. Sicer pa bo zelo težko. Opažam, da nihče drug ni zmožen tistega, kar je uspelo Tini. Sam sem to z njo doživljal. Bilo je prekrasno, neverjetno, ko smo vsakič zapuščali hotel in odšli na tekmo z zavedanjem, da lahko stopimo na stopničke. To ne zmore vsak. Če bo tako kot v zadnjih dveh sezonah, pa bo res težko, da se bo Tini kdo približal.

