Začenja se 35. sezona TV oddaje Športel (VIDEO)

Drevi bo ob 18. uri šla v eter na TV Koper Capodistria prva oddaja Športela v novi sezoni, ki se bo zaključila kot običajno konec maja. »Letošnja sezona je že 35. po vrsti (skupno naj bi bilo doslej 1156 oddaj). In bo morda najbolj negotova doslej, saj pogodbe na RTV Slovenija obnavljamo iz meseca v mesec,« je zaskrbljeno dejal voditelj Igor Malalan, ki bo drevi začel s 50-letnico ŠZ Jadran. Spot v novo sezono, ki je že na v povezavi, so snemali na kmetiji Bernarda Terpina v Števerjanu.

»Drugih velikih novosti ni, edinole le sodelavki, ki se nam bosta pridružili. To sta teniška igralka Romina Cossutta in nekdanja kotalkarica Sani Gregori. V novinarski ekipi ostajajo Nika Simonič in Petra Prašelj. Iskreno pa se zahvaljujem Neži Zobec ter Sari Hlabjan, ki sta zaradi službenih obveznosti prekinili sodelovanje,« je še dodal Malalan.