Začenja se zadnji teden Triglavinga in Matajuringa

Akcija Triglaving in Matajuring se bliža koncu. Udeleženci bodo lahko od danes do petka, 22. januarja nabrali še zadnje višinske metre in ugotovili, do kam so se prebili v devetih tednih kljub omejitvam zaradi koronavirusa.

V druščini tistih, ki so vsaj virtualno osvojili Triglav s svojimi 2864 metri, je od tega tedna tudi Irena Raseni, ki je v tem tednu kar trikrat osvojila Sabotin – v nedeljo se je na vrh povzpela kar dvakrat. Zelo blizu je tudi Gaja Braini, 25-letnica, ki je prav z akcijo znova vzljubila pohode in strmino.

Z osmimi pohodi v kraški regiji pa sta ta teden Maja in Erin Strahovnik, 4 in 2 leti, osvojili Matajur. V tem zadnjem vikendu sta se kljub snegu, mrazu in burji povzpeli na Vremščico in Guro.

Še danes bomo vsi v Furlaniji Julijski krajini lahko izbirali gorske cilje tudi izven naše občine, od jutri dalje pa bo naša dežela spet oranžna. To pomeni, da bo gibanje spet omejeno samo na lastno občino.

V tiskani izdaji Primorskega dnevnika objavljamo še pogovore z Goranom Ruzzierjem, Ireno Raseni, Nadjo Kovic in Joškom Ferijem.