Zadetek Davida Colje za zmago Sistiane Sesljana

ELITNA LIGA

Fiume Bannia – Sistiana Sesljan 0:1 (0:0)

Strelec: 70. D. Colja

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli, Almberger (M. Crosato), Madotto (Loggia), Vecchio, Zlatič, L. Crosato, Disnan (E. Colja), Schiavon (D. Colja), Gotter (Ghersetti), Dussi. Trener: Godeas.

V vnaprej odigrani tekmi 35. kroga elitne lige je Sistiana Sesljan v gosteh z 1:0 premagal moštvo Fiume Bannia. Odločilni zadetek je v 70. minuti dosegel David Colja, ki je na igrišče vstopil v drugem polčasu.

Gostje se večji del tekme imeli vajeti igre v svojih rokah. Že v prvem polčasu so si priigrali 5-6 lepih priložnosti za zadetek, pred vrati pa niso bili dovolj zbrani. Na drugi strani so domačini le enkrat nevarno zapretili, vratar Cantamessa pa je bil na pravem mestu. V drugem polčasu je trener Sistiane Sesljana Denis Godeas z menjavami dodobra spremenil postavo. V 21. minuti je Schiavona zamenjal David Colja, ki je kmalu zatem dosegel edini zadetek na tekmi. Lepo priložnost je imel tudi Gotter, izid pa se do konca tekme ni več spremenil.

»Odigrali smo dobro tekmo, žal pa se nam že celo sezono dogaja, da smo v nasprotnikovem kazenskem prostoru premalo odločni. Tudi tokrat smo imeli veliko priložnosti, ki pa jih nismo znali izkoristiti. S težavo prihajamo do zadetkov, to pa bomo morali v prihodnosti popraviti. Vsekakor se veselimo zmage in novih treh točk tik pred velikonočnimi prazniki,« je po tekmi dejal trener »delfinov« Godeas.