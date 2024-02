Zalet zapravil prednost, poraz Kontovel

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia - Tarcento 3:2 (25:21, 25:20, 25:27, 20:25, 15:8)

Zalet: Gulich 8, Surian 12, Vattovaz 5, F. Misciali 29, I. Misciali 8, Furlan 6, De Walderstein (L1), Giurda 5, Stergonšek 1, Tromba 1, nv. Vidoni. Trener: Privileggi.

Predvidevanja, da bo Tarcento trd oreh, so se povsem uresničila. Zalet ZKB FerroJulia je že vodil z 2:0 v nizih, nato pa dopustil, da so nasprotnice izenačile 2:2 in izsilile peti niz. V njem so Vattovaz in ostale vendarle dokazale, kaj zmorejo in nasprotnicam pustile le osem točk. Zalet z dvema osvojenima točkama ohranja trenutno 2. mesto, glavni konkurent Spilimbergo bo igral jutri (četrtek) proti nižjepostavljeni Latisani.

Proti Tarcentu so bili prvi trije nizi izenačeni, s tem da je v prvih dveh Zalet stalno diktiral ritem. Glavno orožje so bili napadi Francesce Misciali. V tretjem je Tarcento prevzel pobudo in rahlo prednost ohranil vse do 23:23. Pri Zaletu je v tem nizu zastal sprejem, kar je onemogočilo prodornejšo igro na mreži in posledično so odbojkarice stalno lovile nasprotnice. V končnici so bile tekmice prisebnejše in slavile, nalet pa ohranile tudi v četrtem nizu in ga gladko zmagale. Zalet je v tem nizu zaman iskal rešitev nad razigranimi gostijami, ob njihovi večji prednosti pa tudi popustil. Odlično reakcijo je nato pokazal v zadnjem, petem nizu, ki ga je začel s prodornimi servisi kapetanke Demi Vattovaz. Mlajša sestra Misciali je spet dobila pot do točk, z doprinosom vseh ostalih igralk je Zalet ohranil visok naskok in zelo prepričljivo osvojil 15. točko in zmago.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Cervignano 0:3 (18:25, 17:25, 20:25)

Kontovel: Kovačič 5, Gruden 7, Kalin 6, Skerk 2, Hussu 1, Ciuch 7, Pertot 1, Breganti 2, Ban (L), Grilanc nv. Trener: Calzi.

Cervignano je pri Briščikih upravičil vlogo favorita. Ekipa, ki malo greši, je v vseh treh nizih diktirala ritem. Igralke Kontovela so tokrat igrale pod svojimi sposobnostmi, grešile predvsem v sprejemu, tako da je bil tudi napad preveč predvidljiv in neučinkovit. V vsakem nizu je bil sicer uvod precej izenačen, nakar je Cervignano prevzel vajeti igre v svoje roke.

Kontovel je pred tekmo proti četrti sili prvenstva izgubil tudi glavno podajalko Majo Grilanc, tako da je bila postava spet okrnjena.