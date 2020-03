Žan Kranjec izgubil rdečo majico

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je na veleslalomu za svetovni pokal v avstrijskem Hinterstoderju osvojil šele 13. mesto, kar je njegov najslabši rezultat letos. Direktni konkurenti so bili boljši in ga tako prehiteli v posebenem velelsalomskem seštevku, zato bo na naslednji tekmi nastopil brez rdeče majice. Vodstvo je prevzel Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil danes na veleslalomu tretji, zmagovalec današnje tekme Francoz Alex Pinturault je zdaj drugi (in je prevzel tudi skupno vodstvo), Hrvat Filip Zubčič, danes drugi, pa je tretji. Razlike med tekmovalci so minimlane, Slovenec Žan Kranjec za vodilnim zaostaja 30 točk.

Do konca sezone sta na sporedu še dva veleslaloma: v Kranjski Gori 14. marca, v Cortinid'Ampezzo pa 21. marca.

Vrstni red (velelslalom):

1. Henrik Kristoffersen (Nor): 394

2. Alexis Pinturault (Fra): 388

3. Filip Zubčić (Hrv): 368

4. Žan Kranjec (Slo): 364

5. Tommy Ford (ZDA): 267