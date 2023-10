Zanesljiva zmaga Kontovelovih košarkarjev v Sacileju

C-LIGA

Sacile Basket – Kontovel 61:84 (13:21, 32:43, 43:62)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:3, -), N. Daneu 9 (4:4, 1:4, 1:3), Marion 0 (-, 0:1, -), Pro 15 (1:1, 7:10, 0:2), Mattiassich 7 (-, 2:2, 1:2), Persi 3 (1:3, 1:4, -), Doljak 6 (-, -, 2:2), Starc 0 (-, 0:2, 0:2), G. Regent 2 (-, 1:2, -), A. Daneu 30 (8:9, 5:10, 4:6), Scocchi 8 (3:6, 1:3, 1:4), Cicogna nv. Trener: Peric.

Kontovel je v 4. krogu košarkarske C-lige zanesljivo premagal zadnjeuvrščeni Sacile Basket in vpisal tretjo letošnjo zmago. Končni izid tekme je bil 61:84 v korist slovenske peterke. Domačini so sicer v uvodnih minutah izkoristili nezbranost gostov in povedli s 5:0, Peričevi varovanci pa so kmalu zatem vzeli vajeti igre v svoje roke in zanesljivo povedli. Prednost so v nadaljevanju varno upravljali, v drugem polčasu pa jo še dodatno povečali. V zadnji četrtini so na igrišče stopili tudi mlajši košarkarji, ki običajno manj igrajo, in prav vsi so dobro opravili svojo nalogo. Pri Kontovelu, ki je v obrambi zaustavil najbolj nevarne košarkarje Sacileja, sta v napadalni polovici izstopala predvsem Aleksander Daneu, ki je v statistike vpisal kar 30 točk in 12 skokov, in Jan Pro (15 točk, 7:10 za dve točki), soigralce pa je učinkovito razigraval Nikolaj Persi, ki je na koncu zbral 7 asistenc.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Basket 4 Trieste – Bor Radenska 60:81 (19:18, 40:31, 46:68)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 17 (3:3, 4:8, 2:4), Nisić 2 (-, 1:2, 0:1), Mozina 7 (-, 2:5, 1:1), Comar 6 (-, 3:5, 0:4), Pizziga 1 (1:2, 0:4, -), Sosič 12 (-, 3:4, 2:4), D. Zettin 3 (-, -, 1:2), Venturini 19 (5:5, 7:11, -), Lettieri 1 (1:2, -, -), Finatti 13 (4:4, 3:5, 1:6). Trener: Krčalić.

Bor Radenska ostaja na vrhu lestvice skupine C v deželni diviziji 1. Svetoivanski košarkarji so namreč z 81:60 v gosteh premagali ekipo Basket 4 Trieste in ostajajo po treh krogih še neporaženi. V prvem polčasu so domačini predvajali boljšo igro in z natančnim izvajnjem metov za tri točke in prostih metov ter agresivno obrambo spravili v težavo Krčalićeve varovance. V drugem polčasu pa so gostje zaigrali veliko bolj sproščeno, kar se je poznalo v učinkovitosti njihove igre tako v obrambni kot v napadalni polovici. Bor je prešel v vodstvo in na koncu zasluženo slavil z 21 točkami prednosti. »Po nekoliko slabšem prvem polčasu, so fantje v drugem zaigrali tako, kot znajo. Kaže, da so se med seboj dobro ujeli. Tokrat so predvajali lepo skupinsko igro, si veliko podajali žogo in zadevali z izdelanih položajev (23:44 za dve točki oz. kar 52,3 %, op. a.). Tudi v obrambi so se izkazali,« je po tekmi dejal predsednik KK Bor Edi Sosič.

Tricesimo – Dom 76:64 (25:16, 51:33, 68:47)

Dom: Abrami 9 (3:7, 3:4, 0:1), Demartin 0 (-, -, -), M. Zavadlav 10 (-, 2:3, 2:5), G. Zavadlav 2 (-, 1:1, -), Devetta 18 (0:2, 9:16, 0:1), Devetak 1 (1:2, -, -), Blazica 2 (-, 1:2, 0:1), D'Amelio 10 (6:7, 1:4, 1:3), Ballandini 6 (2:4, 2:6, -), Salvi 6 (3:4, 0:2, 1:2), Miklus nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma (skupina B) so na gostovanju proti Tricesimu odigrali najslabšo tekmo v letošnji sezoni in zasluženo izgubili. Končni izid tekme je bil 76:64 v korist furlanske ekipe, ki je bila ves čas v vodstvu. Domačini so vodili tudi za 25 točk, gostje pa so zaigrali premalo odločno v obrambi, kar je privedlo tudi do velikih težav v napadu. Košarkarji Tricesima pa so vseh 40 minut predvajali zanesljivo igro in natančno metali na koš, na drugi strani pa so Grazianijevi varovanci tokrat povsem zatajili.