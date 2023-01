Zaradi pomanjkanja snega odpovedali tekmi v Garmischu

Mednarodna smučarska zveze (Fis) je zaradi neugodnih vremenskih razmer in pomanjkanja snega odpovedala tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v smuku in veleslalomu, ki bi morali biti na sporedu 28. in 29. januarja v Garmisch-Partenkirchenu v Nemčiji, so danes popoldne sporočili iz krovne zveze.V mednarodni zvezi za zdaj nadomestne lokacije za odpadli tekmi še niso našli.

Garmisch-Partenkirchen je bil 4. januarja prizorišče moškega slaloma. Tega so kljub močni odjugi, ki je zelo načela snežno podlago, vendarle izpeljali.

Tekmi v Garmischu bi morali biti zadnji moški v smuku in veleslalomu pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 6. do 19. februarja v Courchevelu in Meribelu.