Zarjinih prvih sto let na 415 straneh

V Bazovici in bližji okolici so izjemno ponosni na svoje korenine, na zgodovino, na društva, ki so jih ustanovili predniki. To velja tudi za športno društvo Zarja, ki je lani (leta 2023) praznovalo stoletnico ustanovitve. Praznovanj v športnem centru ni manjkalo: Zarjin odbor je organiziral številne mladinske mednarodne turnirje in tudi slovesnost, na kateri se je zbralo veliko članov društva, športnikov, vaščanov in predstavnikov javnih ter športnih ustanov.