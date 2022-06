Zavarovanje Luke Dončića bi lahko stalo več kot sto tisoč dolarjev

Zavarovanje Luke Dončića bi Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS ) lahko stalo več kot sto tisoč dolarjev, toda za zdaj še ne vedo, kako bi ga lahko uredili. Pri KZS še pričakujejo od Fibe informacije, kako prijaviti oziroma zavarovati zvezdnike iz lige NBA ali evrolige, je povedal generalni sekretar KZS Rašo Nesterović. Za zdaj namreč še niso dobili informacij, kje, kako in do kdaj morajo prijaviti in zavarovati zvezdnike, kot sta na primer Luka Dončić in Goran Dragić, je obrazložil Nesterović, ki je med drugim izrazil zaskrbljenost, da do tekme s Hrvaško v Ljubljani manjkajo samo še trije tedni.

Člani lige NBA, pa tudi nekateri igralci iz evrolige, lahko za reprezentance igrajo le ob plačilu zavarovanja za primer poškodb. Vsota je odvisna od višine pogodbe, ki jo igralec sklene s klubom. KZS je morala na primer za nastop Gorana Dragića v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 plačati približno 15.000 dolarjev, glede na to, da je Luka Dončić lani septembra podpisal pogodbo v vrednosti 207 milijonov ameriških dolarjev, je jasno, da bo zavarovalna vsota zanj neprimerno višja.

Predsednik KZS Matej Erjavec je lani v pogovoru z novinarji dejal, da bo zavarovanje za Dončića rekordno visoko oziroma neprimerljivo z dosedanjo prakso. Omenil je 100.000 dolarjev.

Slovenske košarkarje čakata 30. junija in 3. julija zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023 proti Hrvaški in Švedski. Pred tem se bo slovenska izbrana vrsta na prijateljski tekmi, ki bo v Trstu 25. junija, ob 20.30, pomerila z Italijo.