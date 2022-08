Zdaj ciljata tudi na absolutno SP

Zaradi tehnične težave – nedelovanja mobitela – 29. julija nikakor nismo uspeli stopiti v stik z nabrežinsko veslačico Samantho Premerl, ki se je tisti dan drugič zapored okitila z naslovom svetovne prvakinje do 23 let v lahkem dvojcu. Smo pa 20-letno članico barkovljanske Saturnie vendarle poklicali nekaj dni kasneje, ko je že zaključila zasluženi (enotedenski) dopust in je že spet prijela za vesla. Po svetovnem prvenstvu U23 jo v tem mesecu čaka še pomembna preizkušnja: prihodnji teden si bo s sotekmovalko Mario Zerboni na državni selekcijski regati skušala v kategoriji lahkih dvojcev priboriti mesto v ekipi, ki bo odpotovala na mladinsko evropsko prvenstvo in na absolutno svetovno prvenstvo.

So možnosti, da se prebijeta na absolutno svetovno prvenstvo realne?

Mislim, da nama lahko uspe. To je tudi glavni cilj do konca sezone. Prvenstvo bo konec septembra v Račicah na Češkem. Če bova na selekcijski tekmi najboljši, bova nastopili na SP in avtomatično tudi na mladinskem evropskem prvenstvu do 23 let.

Na Češkem ste lani osvojili prvi svetovni naslov. Ali imata naslova v lahkem dvojcu kaj skupnega?

Letos ob drugem naslovu je bilo bolj posebno. Predvsem sva letos na prvenstvu imeli več konkurence. Lani sva v finalu povedli takoj na začetku in zmagali s kar 7 sekundami prednosti, letos pa je bilo bolj napeto. Perujki sta pokazali velik napredek in sta na drugem mestu zaostali samo tri sekunde. Letošnji naslov sva doživljali tudi drugače, saj sva obe leto starejši, bolj zreli, hkrati pa so tudi na zvezi od naju veliko pričakovali. Občutili sva kar nekaj pritiska, a sva vsekakor na pripravah dokazovali zelo visoke hitrosti.

Na jezeru Schiranna pri Vareseju ste izboljšali tudi svetovni rekord, ki je bil star kar 25 let.

No, priznati moram, da nama je pomagal tudi veter. Nasploh je med veslači tudi znano, da je jezero pri Vareseju hitro, voda je – kot pravimo v našem žargonu – lahka. Ob vetru pa je bil tudi tok nam v prid, tako da je vse to prispevalo k uspehu. Seveda sva tudi midve v letu dni veliko napredovali.

Kratkoročni cilj je uvrstitev na absolutno svetovno prvenstvo, kateri pa je dolgoročni?

Rada bi tekmovala v olimpijskem čolnu.