Že osmi zaporedni poraz Kontovelovih košarkarjev

Longobardi Cividale – Kontovel 83:81 (25:30, 51:50, 67:66)

Kontovel: Terčon 0 (-, -, -), N. Daneu 5 (3:5, 1:5, 0:1), Cicogna 8 (2:4, 3:6, 0:1), Pro 20 (3:4, 7:10, 1:1), Mattiassich 12 (-, 3:3, 2:2), S. Regent 7 (7:14, -, 0:2), Persi 8 (1:4, 2:7, 1:3), G. Regent 2 (-, 1:2, 0:1), A. Daneu 12 (3:5, 3:7, 1:4), Scocchi 6 (-, 0:2, 2:6), Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

Kontovel je v Čedadu utrpel že osmi zaporedni poraz v letošnji C-ligi. V zaostali tekmi 14. kroga košarkarske C-lige so varovanci trenerja Francesca Perica s 83:81 nepričakovano klonili proti ekipi Longobardi Cividale, ki je dosegla šele drugo zmago v sezoni. Že v soboto jih čaka popravni izpit: ob 20. uri se bodo na domačem igrišču na Opčinah pomerili s četrtouvrščenim San Danielejem.

Sinočnja tekma se za Kontovelove košarkarje ni začela slabo. V prvi četrtini so z živahno igro in ob dobrih odstotkih pri metu dosegli 30 točk ter si priigrali pet točk naskoka. Niso pa bili tako učinkoviti v obrambi, saj so domačinom, ki so prav tako natančno metali na koš, prepustili 25 točk. V popolnem ravnovesju je bila druga četrtina, sredi tretje pa so Čedajci povedli za 10 točk. Gostje so vendarle pravočasno reagirali in spet ujeli priključek. V zadnji četrtini sta si ekipi stalno izmenjavali v vodstvu, v končnici pa so bili domačini bolj zbrani in osvojili nenadejano zmago. V ključnih trenutkih so Kontovelovi košarkarji zgrešili preveč prostih metov, povrh tega pa zapravili tudi zadnji napad za morebitne podaljške ali celo za zmago.