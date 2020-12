Zgodovina ZSŠDI v publikaciji

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), ki je 8. decembra praznovalo okroglih pet desetletji delovanja, je ob jubileju dobilo tudi zajeten knjižni dar, pravi dokument – publikacijo o zgodovini krovne športne zveze, ki sta jo založila Založništvo tržaškega tiska in sam ZSŠDI, uredil pa jo je novinar Branko Lakovič. Glavnina zapisov v publikaciji z naslovom 50 let ZSŠDI je napisal sam urednik in so izšli že v Primorskem dnevniku: gre za poročila o 49 občnih zborih, v katerih je jasen utrip slovenska športa pri nas, omenjeni so športni dosežki (in ne samo), seveda pa tudi pereče težave. Skratka, nazorno je opisana zgodovina združenja.

Publikacija je bogat dokument slovenskega športnega gibanja pri nas, saj je nenazadnje nastal tudi nezanemarljiv fotografski arhiv (knjiga vključuje 350 fotografij), ki so ga prispevali različni fotografi Primorskega dnevnika, urednik in društva. Zbrani so podatki vseh predsednikov ZSŠDI, sledijo si seznami in utemeljitve prejemnikov Bloudkovih nagrad in plaket, prejemnikov nagrade Športnik leta in Naš športnik, priznanj, ki jih podeljuje ZSŠDI športnim delavcem in imena vseh dijakov, ki so prejeli nagrado Šport in Šola. Poglavje je namenjeno tudi pobudniku in enemu izmed ustanoviteljev združenja Bojanu Pavletiču izpod peresa Ivana Peterlina. Zadnje poglavje opisuje bogato delovanje Združenja zadnjih let. Zapis je podpisal operativni tajnik Evgen Ban, ki je danes tudi vodil spletno novinarsko konferenco ob predstavitvi knjige. Z avtorjem in urednikom Brankom Lakovičem in predsednikom ZSŠDI Ivanom Peterlinom se je pogovarjal v telovadnici Športnega društva Kontovel na Rouni, na daljavo pa sta se v pogovor povezali tudi urednica pri Založništvu tržaškega tiska Alina Carli in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Publikacija je izključno v slovenskem jeziku, za italijanski izvleček je poskrbel novinar tržaškega časopisa Il Piccolo Riccardo Toscques.

Knjiga 50 let ZŠSDI je že na voljo v Tržaškem knjižnem središču, Katoliški knjigarni v Gorici, na sedežu Založništva tržaškega tiska in na sedežu ZSŠDI.