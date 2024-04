Rafutski park ponovno odprt za javnost

Rafutski park je z današnjim dnem ponovno odprt za javnost. Novogoriška občina je obsežno prenovo izpeljala s pomočjo evropskih sredstev za obnovo degradiranih urbanih območij z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. V okviru prenovitvenih del, v katera so vložili 2,772 milijona evrov sredstev, od tega 1,384 milijona evrov evropskih sredstev, so 55.383 kvadratnih metrov zaraščenih in neurejenih zelenih prenovili in jih predali novemu življenjskemu ciklusu.

Parkovni kompleks predstavlja edinstveno naravno in kulturno dediščino ne samo v slovenskem, ampak tudi evropskem prostoru ter izjemno obogatitev turistične ponudbe obeh Goric tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025.

Na današnjem odprtju prenovljenega parka so spregovorili novogoriški župan Samo Turel, ministrica za kulturo Asta Vrečko in vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za prostor in graditev Nataša Bratina. ​​​​​​

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku.