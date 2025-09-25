Palček, ki bo ustvarjal (športne) velikane. Tako bi lahko opisali vlogo in poslanstvo nove regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki so jo včeraj uradno odprli v prostorih deželnega sedeža ZSŠDI na Opčinah.

»Zgodovinski dan za slovenski šport v Italiji,« je ponosno izjavil ganjeni predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin. »To kar delamo je res prava revolucija,« je poudarila državna sekretarka Vesna Humar iz Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Državni sekretar Dejan Židan iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pa je prisotne navdušil s stavkom, »da je vsak v Sloveniji dolžan, da misli ter podpira zamejske Slovence«. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je poudaril, »da vrhunski šport nastaja na lokalni ravni, pri vaških klubih. Slovenija ga bo tako podpirala tudi zunaj svojih meja, pri Slovencih, ki živijo v vseh štirih obmejnih državah. Še bolj bomo okrepili to vez,« so bile Bobinčeve besede. Na včerajšnjem slavnostnem odprtju je bila ekipa OKS-a pravzaprav močno okrepljena, saj je slovenski olimpijske komite zastopal tudi podpredsednik Miran Kos.

KONKRETNA DEJANJA

Na včerajšnjem zgodovinskem uradnem odprtju v konferenčni dvorani Bojana Pavletiča na Opčinah nismo slišali le lepih ter laskavih besed. Slišali smo tudi za konkretna dejanja. »Bili smo mož beseda,« je izpostavil Bobinac in nadaljeval: »V samih desetih mesecih smo odprli regijsko pisarno OKS v Trstu. Teh bo skupno štiri: še ena v Celovcu na Koroškem, v Porabju in na Hrvaškem. To je prvo dejanje Zamejske športne koordinacije ZAŠKO, ki smo jo ustanovili lani decembra v Ljubljani.«

Državni sekretar DejanŽidan je anticipiral, da so na predlog Zaška že za 50 odstotkov povišali finančno dotacijo za prihodnje leto. »Obenem skupno pripravljamo štiriletni program za razvoj športa v zamejstvu,« je bil jasen Židan.

Sanje o skupnem slovenskem prostoru, tudi zunaj meja matične Slovenije, se tako uresničujejo.

PISARNA ŽE DELUJE

Regijsko pisarno OKS Trst bo vodila Petra Basezzi, ki se je predstavila gostom. Povedala je o vseh projektih, ki so pravzaprav že v teku in predstavila tiste, ki bodo zaživeli v prihodnjih mesecih.

Pisarna, ki se fizično nahaja v openskih prostorih ZSŠDI – lastnik stavbe je bančni zavod ZKB Trst Gorica –, bo odprta od ponedeljka do petka in bo na voljo športnim društvom, pa tudi vsem ostalim. Posebno pozornost bo namenila dogajanju in razvoju športno-jezikovnega razvoja rojakov v Kanalski dolini ter Beneški Sloveniji (projekt Zmigaj se). Z inovativnimi projekti (Bodi fit za najstnike od 15. do 17. leta ter drugo) pa se bo predstavila na Tržaškem in Goriškem.

