Žile v finalu Minority Nations Cup

Nogometaši reprezentance Slovencev v Italiji so finalisti 4. Pokala narodov – Minority Nations Cup. Žile bodo tako igrale v današnjem finalu ob 19.45 na igrišču Bearzot v Gorici proti deželni selekciji U19 iz Furlanije - Julijske krajine, ki je pred kakim mesecem na Siciliji zmagala na Trofeji dežel. Pred današnjim finalom bodo na goriškem igrišču Enzo Bearzot igali tudi selekciji Furlank in Ladink. Tekma se bo začela ob 17. uri.

Selektor Žil Alen Carli je včeraj v Štandrežu računal na sledeče nogometaše: Danieleja Bigaja (Pro Gorizia), Mattio Razma (Sistiana Sesljan), Luco Paravana (Cormonese), Erika Coljo (Sistiana Sesljan), Stefana Simeonija (Sistiano Sesljan), Patrika Samba (Azzurra GO), Mattio Gotterja (Kras Repen), Sama Tomasetiga (Sistiana Sesljan), Davida Coljo (Sistiana Sesljan), Daniela Liuta (Juventina), Dennisa Pitacca (Kras Repen), Dominika Montija (Pro Gorizia), Daniela Ferija (Sovodnje), Erika Ferlugo (Zarja), Simona Pintarja (Pro Gorizia), Janeza Petejana (Sovodnje), Martina Jurna (Sovodnje), Marka Predana (Sovodnje), Goieleja Legišo (Vesna) in Nikolasa Semoliča (Cormonese).

Na prvi tekmi v Štandrežu je selekcija MNZ Nova Gorica, ki so jo sestavljali nogometaši goriških klubov iz 3. slovenske lige, premagali koroške Slovence s 3:0. V polno so zadeli Peras,Jereb in Breščak.

Na drugi tekmi so nato Žile igrale proti »starim znancem« Teamu Koroška, ki je sicer nastopil v nekoliko spremenjeni in pomlajeni postavi. Navsezadnje podobno kot Žile, ki so slavile zmago s 4:1. V polno so za Carlijevo selekcijo zadeli Pitacco, Martin Juren, Gotter in Liut.

Veliko bolj izenačena in borbena je bila tekma med Žilami in selekcijo MNZ Nova Gorica. Novogoriška selekcija je začela zelo silovito in je povedla po napaki v obrambi Žil. A v nadaljevanju so se Carlijevi nogometaši reorganizirali in odreagirali. Gotter si je izboril najstrožjo kazen, ki pa jo je nato David Colja zgrešil (ubranil jo je vratar). Prav v zadnjih minutah pa so Žile uspele iztrgati neodločen izid in o zmagovalcu so v veselje številnih gledalcev, ki so obenem čakali na koncert Blek Pantersov, odločale enajstmetrovke. Žile so zgrešile eno, gostje pa dve, potem ko je drugo ubranil domači vratar.

Tako so se nogometaši selektorjaAlena Carlija veselili težke zmage. V današnjem finalu bodo Žile igrale proti deželni nogometni selekciji U19, ki je bila v sinočnjem »big matchu« s Furlani boljša z 2:1.