Žile začele priprave s točo golov

Do prve tekme na letošnji Europeadi v Nemčiji in na Danskem je še natanko 39 dni. Uvodno srečanje bo v nedeljo, 30. junija, ob 11. uri v Flensburgu proti reprezentanci Furlanov iz Furlanije - Julijske krajine.Priprave na evropsko prvenstvo narodnih in jezikovnih manjšin je reprezentanca Slovencev iz Italije, pod taktirko selektorja Maria Adamiča in njegovega pomočnika Alena Carlija, začela v torek zvečer v Vižovljah s prijateljsko tekmo proti Vesni. Žile so sicer nastopile z nekoliko okrnjeno postavo (prisotnih je bilo 15 igralcev od skupnih triindvajsetih), a Vesno so visoko premagale s kar 9:0. Adamičevi varovanci so potrebovali približno 20 minut, da so segreli motorje in strli obrambo sicer solidne kriške ekipe, ki je med prvenstvom krojila sam vrh 2. amaterske lige. Led je prebil Beneški Slovenec in novinec v reprezentanci Slovencev v Italiji Alessio Codromaz, ki je vratarjevo odbito žogo preusmeril v gol. V nadaljevanju so Žile pokazale ter vnovčile očitno terensko premoč ter večjo tehnično dovršenost. Razigral se je predvsem sovodenjski napadalec Martin Juren, ki je dosegel kar tri zaporedne gole. Do konca polčasa sta vodstvo za 6:0 zapečatila še mladi napadalec, letnik 2006, Emir Franzot in kapetan Žil, Stefano Simeoni, ki je po predložku s kota, sredi kazenskega prostora, lepo zadel z glavo.V drugem polčasu sta oba trenerja opravila nekaj menjav. Vremenske razmere so se zelo poslabšale in začelo je močno deževati. Žile so v drugem, sporazumno skrajšanem petintridesetminutnem polčasu, zadele še z Emirjem Franzotom in dvakrat z Martinom Jurnom, ki se je tako kar petkrat vpisal med strelce. Po tekmi sta se moštvi zadržali na krajši družabnosti ob pašti, ki jo je pripravilo domače društvo Sistiana Sesljan. Naslednjo tekmo bo reprezentanca Slovencev v Italiji odigrala že danes, v Sovodnjah ob Soči, ko se bodo Žile prvič uradno predstavile na Goriškem, kjer se bodo ob 19.30 srečale z deželno reprezentanco U19.