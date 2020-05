Zlatega leta letos ne bo

Odločitev je padla. Bila je sicer samoumevna. Zlatega leta, nagrad, ki jih ekipnim in posameznim slovenskim športnikom v Italiji podeljuje športno uredništvo Primorskega dnevnika, letos ne bo. Odločitev je padla v sozvočju s partnerji nagrajevanja, Združenjem slovenskih športnih društev, ki skrbi za organizacijski del prireditve, ki je v zadnjih letih napolnila kinodvorano Kinemax v Tržiču. Letos je bila prireditev na sporedu prvi vikend junija. Športnike in športnice smo doslej nagradili sedemnajst let zapored. Letošnja pandemija pa nam je prekrižala načrte. Zadnja športna tekmovanja so bila na sporedu začetek marca (4. marca je Kras igral prvo polfinalno tekmo nogometnega pokala promocijske lige). Nato pa popoln mrk, ki bo še trajal, vsaj na amaterski ravni. Pod vprašajem je celo začetek prihodnje sezone v deželnih amaterskih ligah in mladinskih prvenstvih. Srčno upamo, da bomo Zlati let lahko organizirali prihodnje leto.