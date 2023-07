Zlati let 2023: še posebna priznanja

Podeljevanje zlatih letov za sezono 2022/23 zaključujemo s posebnimi nagradami. Letos smo izbrali najboljšo člansko in mladinsko ekipo, trenerja leta, izstopajočega športnika, ki je dosegel odmeven mednarodni uspeh, mladega upa in športni dogodek leta.

Zlati let za najboljšo člansko ekipo prejme Jadran Monticolo&Foti ob napredovanju v novo meddeželno B-ligo.

Zlati let na najboljšo mladinsko ekipo prejme mladinska ekipa Vesne under 17, ki je zaključila odlično sezono in se za las ni uvrstila v skupino najboljših (elite).

Zlati let za najboljšega trenerja letos prejme Kontovelov trener Francesco Peric, ki je Kontovel popeljal do D-lige z zgolj tremi porazi v sezoni. Eden glavnih kandidatov za naslov je bil tudi Jadranov trener Dean Oberdan.

Zlati let za odmeven mednarodni uspeh prejme drugič zapored tržaška jadralka Jana Germani (letnik 1999), ki na mednarodni sceni brani barve vojaške mornarice, še vedno pa je tudi članica TPKSirena. Tržaška jadralka je s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi, s katero si jadrnico delita od leta 2020, resna kandidatka za nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Zlati let za mladega upa prejme izstopajoči mladi športnik od letnika 2004 do 2007, ki ni nujno član slovenskih društev v Italiji. Letošnji nagrajenec je orientacist Goran Polojaz (letnik 2004), član Športnega združenja Gaja, ki že nekaj let kroji sam državni vrh v mladinskih kategorijah. V letošnji sezoni je 19-letnik, doma na Rocolu, najboljši tudi v kategoriji under 20, udeležil se je tudi svetovngea prvenstva under 20 v Romuniji

Za najbolj odmeven športni dogodek minule sezone je poskrbelo športno združenje Jadran, ki je 25. junija lani v sodelovanju s slovensko zvezo KZS in italijansko FIP ter ostalimi partnerji organiziralo prijateljsko tekmo med Italijo in Slovenijo.

Pred tem smo že podelili nagrade za najboljše posameznike v ekipnih panogah. Zlati let za najboljšo člansko odbojkarico si je prislužila Veronika Winkler (Zalet), za najboljšo mlado odbojkarico pa Zala Flospergher (Soča), medtem ko je bil med moškimi v obeh konkurencah najboljši Nikolaj Černic (Soča). Košarkarska zlata leta sta šla v roke Boruta Bana (Jadran) med člani in Nikolaja Persija (Kontovel, Jadran U19) med mladinci. Z nogometno konkurenco pa je pometel napadalec Sistiane Sesljana Mattia Gotter, ki si je prislužil tako članski kot mladinski zlati let.