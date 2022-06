Zlati let letos ... bo. A drugačen, kot je bil v zadnjih predpandemskih izvedbah, ko je športno uredništvo Primorskega dnevnika priznanja najboljšim športnikom, športnicam in trenerjem slovenskih društev v Italiji podeljevali v Kinemaxu v Tržiču. Za organizacijo dogodka je poskrbelo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Izjemoma letos se vračamo le na papirnat format. Kaj to pomeni? Da bodo priznanja zgolj simbolična in da jih ne bomo fizično podeljevali, kar pa še ne pomeni, da niso prestižna. Tudi letos smo se namreč potrudili, da imenujemo res najboljše. V pogovoru s trenerji in odborniki društev smo izbrali najboljšega odbojkarja, odbojkarico, mladega odbojkarja, mlado odbojkarico, nogometaša, mladega nogometaša, košarkarja, mladega košarkarja, najboljšo ekipo, mladinsko ekipo, priznanje brez meja, trener leta, mladi up in odmeven mednarodni rezultat. Kdo so najboljši, boste izvedeli v jutrišnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika.