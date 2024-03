Zmagal Skjelmose, Roglič na strmem vzponu ni imel dovolj moči

Danski kolesar Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) je zmagovalec šeste etape prestižne dirke Pariz-Nica. Na trasi od Sisterona do La Colle-sur-Loupa (198,2 km) je slavil med trojico ubežnikov. Z napadom je na najbolj strmem vzponu poskusil tudi slovenski as Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a ni imel dovolj moči, da bi posegel višje od devetega mesta.

Roglič je etapo končal v zasledovalni skupini za najboljšo trojico z zaostankom 53 sekund.

Štiriintridesetletni Kisovčan je poskusil takoj po prvem od dveh prečkanj ciljne črte v La Colle-sur-Loupu, kjer se je pred zadnjim krogom začel strm vzpon (1,8 km/10,1 %). Večje prednosti si ni privozil, tekmeci pa so ga kasneje ujeli. Nato je poskusil Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Roglič pa kot večina drugih ni imel moči, da bi mu sledil.

Kasneje sta se Jorgensonu priključila še njegov rojak Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in Skjelmose. Dobro so sodelovali in si pred skupino z Evenepoelom in Rogličem nabrali skoraj minuto naskoka.

V zadnjih 300 m je v sprintu navkreber največ moči imel Skjelmose, ki je ugnal McNultyja na drugem in Jorgensona na tretjem mestu. Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je v ozadju ostalim v zasledovalni skupini odščipnil eno sekundo.

Etapa se je ponesrečila Kolumbijcu Santiagu Buitragu (Bahrain-Victorious), ki je po padcu na enem od spustov zaostal in izgubil drugo mesto v skupnem seštevku.

V njem zdaj vodi McNulty, ki ima 23 sekund prednosti pred Jorgensonom in 34 pred do danes vodilnim Avstralcem Lukom Plappom (Jayco-AlUla). Skjelmose je napredoval na četrto mesto (+0:54), Evenepoel je peti z 1:03 minute zaostanka, Roglič pa 11. z 1:44 minute zaostanka.

V soboto bo na sporedu spremenjena predzadnja etapa. Organizatorji dirke so morali zaradi močnega sneženja spremeniti sedmo etapo, ki bo namesto prvotnih 173 dolga 104 km. Prvih 89 km bo nespremenjenih, za konec pa sledi 15-kilometrski vzpon na Madone d’Utelle (5,7 %).