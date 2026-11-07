»Ne smemo se zadovoljiti s petimi zaporednimi zmagami«

Pred jutrišnjo tekmo sedmega kroga meddeželne B-lige med Jadranom Motomarine, ki zaseda drugo mesto v skupini B, in zadnjeuvrščenim Virtusom iz Padove (ob 18. uri na Čarboli) smo se pogovorili s košarkarjem združene ekipe Nikolajem Persijem. Dvaindvajsetletni Openc v letošnji sezoni v povprečju dosega 5,2 točke na tekmo, nanj pa trener Matija Jogan močno računa.

Kakšno je vzdušje v ekipi po petih zaporednih zmagah?

Vzdušje je seveda pozitivno, svojega zadovoljstva ne skrivamo. Nihče ni pričakoval, da bomo sezono začeli s petimi zaporednimi zmagami, ne mi ne tisti, ki nam sledijo. Ostajamo pa z nogami trdno na tleh, saj se dobro zavedamo, da je liga zelo zahtevna. Pet zaporednih zmag je lep dosežek, s tem pa se ne smemo zadovoljiti. Nadaljevati moramo po tej poti in ostati zbrani, saj so vse ekipe dovolj kakovostne, da nas lahko spravijo v težave.

V čem ste v primerjavi z lansko sezono naredili največji korak naprej?

Bolj kot na tehnični ravni smo napredovali v ekipnem duhu, kar nam je tudi omogočilo, da smo tako uspešno začeli. Jedro ekipe je ostalo skorajda nespremenjeno v primerjavi z lanskim, prav tako sta trenerja ista. Poznamo se in se med seboj razumemo, trener Matija Jogan in njegov pomočnik Rok Heiligstein pa dobro znata, kaj lahko vsak igralec da.

Na sobotnem derbiju v Gorici ste bili med boljšimi na igrišču, pohvalil vas je tudi trener Jogan. Ste zadovoljni s svojo igro in vlogo, ki jo imate v ekipi?

Sem kar zadovoljen, mogoče v napadu bi lahko prispeval kaj več. Zavedam pa se, da imam v svoji vlogi pred sabo košarkarje kova Matije Baticha, Iacopa Demarchija in Enrica Gobbata. Vsi ne moremo istočasno zadevati 20 ali več točk na tekmo. Zato se jaz pretežno posvečam obrambnim nalogam, kar trener Jogan tudi zahteva od mene. Proti Dinamu pa sem dobil več prostora v napadu in sem ga tudi izkoristil.

Proti Virtusu iz Padove ste favoriti za zmago. Kakšno tekmo pa lahko sploh pričakujemo?

Resda smo glede na lestvico proti Virtusu favoriti, to pa še ne pomeni, da bomo dosegli lahko zmago. Virtus sestavljajo mladi košarkarji, ki so polni energije in predvajajo hitro in agresivno igro. Igrali bodo na vse ali nič, tako da bomo morali biti zelo zbrani. Paziti bomo morali, da se ne razigrajo, saj bodo najbrž zelo motivirani.