Zmagovalec bo vendarle svetovni prvak

PARIZ – Vodstvo formule 1 je zaradi epidemije novegakoronavirusa priredilo svoja pravila.

Doslej je veljalo, da morajo tekmovalci v boju za naslov prvaka nastopiti vsaj na treh kontinentih, a kaže da letos tega ne bo mogoče. Rezervni načrt zaradi koronakrize zaenkrat predvideva 13 dirk, ki pa so vse v Evropi.

Dvema dirkama v Avstriji in eni na Madžarskem bodo sledili dva nastopa v Veliki Britaniji, trije v Italiji ter po eden v Španiji, Belgiji, Rusiji, Nemčiji in na Portugalskem.

Tik pred začetkom sezone je Fia odpovedala uvod v sezono v Melbournu, odpovedane pa so tudi dirke v ZDA, Kanadi, Mehiki in Braziliji. Zaenkrat ostaja v koledarju decembrski Bahrajn in Abu DAbi, Fia pa si želi novembra tudi nastope v Vietnamu in Maleziji