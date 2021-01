Znan spored deželnih smučarskih tekmovanj

Deželna zveza Fisi je v soboto objavila koledarje tekmovanj v alpskem smučanju za sezono 2020/21. Sezona, ki se bo zaradi koronavirusne pandemije začela nekoliko pozneje kot običajno, bo startala sredi januarja. V nedeljo, 7. marca, so predvidena pokrajinska prvenstva: tržaško v organizaciji Sci Club 70 in goriško v organizaciji Sci Club Isonzo bosta sočasno na Trbižu. Tekmovalni spored bo po sili razmer bolj strnjen kot običajno, nekajkrat bodo na isti dan na sporedu tudi dve tekmi za posamezno kategorijo. Zaradi negotovosti in večjega organizacijskega zalogaja letos ne bo slovenskih smučarskih klubov med organizatorji tekem.

Prvi bodo v startno hišico stopili smučarji kategorij dečki in naraščajniki: 16. januarja je na Trbižu na sporedu veleslalom, dan kasneje pa še slalom. Že 19. januarja bo na vrsti deželna selekcija za mednarodno tekmovanje Alpe Cimbra, 28. februarja pa deželna faza trofeje Pinocchio (državni finale bo konec marca na Abetoneju). Smučarji kategorij baby sprint in miški bodo sezono začeli z veleslalomom v nedeljo, 24. januarja. Teden kasneje (30. in 31. januarja) bo v kraju Forni di Sopra mednarodna trofeja Biberon, v nedeljo, 21. februarja, pa na Piancavallu deželna selekcijska tekma trofeje Pinocchio. Mladinci, člani in masterji bodo sezono začeli v nedeljo 17. januarja z dvojnim veleslalomom v kraju Forni di Sopra.