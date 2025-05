ZSŠDI brez predsednika, Ivan Peterlin po izvolitvi ... odstopil

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (še) nima novega predsednika. Maratonski (in precej napet) 54. redni volilni občni zbor ZSŠDI, ki je bil v kulturnem domu Češčut v Sovodnjah, bo prav gotovo ostal zapisan v zgodovini. Ampak ne po dolžini trajanja (več kot štiri ure) in še manj zaradi dolgega predsedniškega govora (48 minut). Okrog polnoči in četrt (to se pravi že v petek, 16. maja) je volilna komisija preštela glasove in poročilo predala operativnemu tajniku Evgenu Banu, ki je prebral sestavo novega vodstva ZSŠDI. Edinega predsedniškega kandidata Ivana Peterlina je podprlo 32 volilnih upravičencev (na skupno 46, 12 glasovnic je ostalo belih). Podpora je bila 71,11 %. V izvršni odbor so bili izvoljeni: Igor Civardi (33 glasov, nov), Veronika Don (32, potrjena), Marko Ban (26, nov), Paolo Gregoric (25, potrjen), Maja Peterin (25, potrjena), Petra Krizmancic (23, potrjena), Alessandro Corva (21, potrjen) in Andrej Vremec (21, nov). Za predsednika nadzornega odbora so imenovali Borisa Bogatca. Nadzorni odbor pa sestavljata Marco Piccini in Pavel Vidoni, suplenta sta Samo Kokorovec in Maša Braini. V razsodišču so Franko Drassich, Nadja Kralj, Mitja Primožič. Nadomestnika pa: Sonja Sirk in Andrej Vogric.

A naposled se je zataknilo. Ko je Evgen Ban zaprosil novo vodstvo za skupno fotografijo, je predsednik Ivan Peterlin odklonil. Trenutek molka. Nekaj zmede. Po krajšem razmisleku je Peterlin zaprosil za mikrofon in ... odstopil: »Odpiram krizo ... (molk). Odstotek društev, ki je podprlo mojo kandidaturo, je visok (71,11 % op. av.), toda vam iskreno povem, da se ne čutim voditi izvršnega odbora, ki je bil izvoljen. Društva so izbrala izvršni odbor, s katerim se v zadnjem obdobju nisem prav dobro razumel, ne z vsebinskega kot niti iz taktično-športnega vidika. Tudi na občnem zboru so me močno kritizirali, češ da sem dajal lažne izjave. Tisti, ki bodo zdaj vodili ZSŠDI, bodo lahko vodili po svojih linijah, jaz pa se bom umaknil in bom še vedno aktiven na drugih bregovih, saj dela in idej nikoli ne zmanjka.« Razprava na občnem zboru je bila mestoma res ostra in kritična, predvsem ko sta za besedo prejela dosedanja podpredsednika Maja Peterin in Mario Adamič. Največ se je zataknilo pri dodeljevanju finančnih sredstev. O tem pa bomo več poročali v sobotni izdaji Primorskega dnevnika.

Kaj pa zdaj, ko je odstopil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin?

V 16. členu pravilnika ZSŠDI piše: »V primeru, da poda predsednik odstavko, morata za redno delovanje Združenja skrbeti tako podpredsednik namestnik (tega seveda še niso imenovali) kot izvršni odbor: oba organa namreč ohranjata svoje naloge in funkcije do izrednega volilnega občnega zbora. Tega morajo po statutu sklicati v roku 30 dni. Izredni občni zbor se mora nato odvijati v roku 15 dni od njegovega sklicanja.« Zgodbe torej še ni konec. Na vidiku so nove volitve.

Priznanja ZSŠDI in tri društva manj

Na občnem zboru so obenem podelili priznanja ZSŠDI. Za dolgotrajni trud je likovno delo Edija Žerjala prejela Loredana Marušič (Mladost), za življenjsko delo v športu profesor in trener Franko Drassich ter trenerka Norči Zavadlav, priznanje za zvestobo slovenskemu športu pa atletski trener Vojko Cesar. Ob visokih jubilejih je vodstvo ZSŠDO podelilo priznanje AŠD Sovodnje (70 let), AŠD Breg in AKK Bor (obema ob 60-letnici) ter Shinkai Karate Klub ob 40-letnici delovanja. Iz združenja pa so črtali tri nedelujoča društva: kolesarski klub Adria iz Lonjerja, ribiški Čarnik in mažoretno skupino Doberdob.