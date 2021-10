ZSŠDI pisal nogometni zvezi zaradi protislovenskih žaljivk

»Želim vam izraziti svojo zaskrbljenost v zvezi z nekaterimi neljubimi dogodki, ki so v zadnjih tednih privedli do ponovnega izbruha zmerjanja z znano žaljivko “Sc’iavi” in so močno prizadeli nekatere ekipe naših članic, ki nastopajo v lokalnih in deželnih tekmovanjih, bodisi na mladinski kot na članski ravni,« piše v uvodu pisma, ki ga je včeraj Združenje slovenskih društev v Italiji (pod pismo se je podpisal predsednik Ivan Peterlin) poslalo predsedniku deželne nogometne zveze Ermesu Cancianiju.

»Žrtve žalitev zaradi etnične pripadnosti so bile slovenske ekipe, v sklopu članic ZSŠDI. Na dveh tekmah doberdobske Mladosti v 1. amaterski ligi proti Rudi in Azzurri so nasprotni igralci zmerjali z omenjeno psovko naše igralce in publiko. Podobni prizori, ki pa jih sodniki žal niso zabeležili v zapisnike tekem, so se ponovili tudi na mladinski tekmi U15 med bazovsko Zarjo in tržaško Sant’Andreo San Vito ter na tekmi naraščajnikov U17 med kriško Vesno in tržiškim UFM. V nekaterih primerih so se nam klubi tudi opravičili. Čeprav se zavedamo, da so tovrstna obnašanja omejena na peščico posameznikov, bi vas vseeno prosili da posvarite sodniško organizacijo naj pozorno spremlja dogajanja in naj vsakokrat vključi omenjene dogodke v zapisnike tekem tako, kot predvideva pravilnik,« še piše v pismu, »ki je preventivnega in opozorilnega značaja,« je dodal operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig. »Želimo si le, da takih in podobnih izpadov leta 2021 ne bi bilo več. S predsednikom Cancianijem sodelujemo odlično in tudi sama deželna nogometna zveza podpira nogometno selekcijo Žil. Sam predsednik Canciani je že napovedal, da bo nemudoma ukrepal,« je zaključil Tomasetig.