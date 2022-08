15-letna Julija – ambasadorka klasične glasbe

15-letna Julija Cante doma iz Praprota se je uvrstila v finale mednarodnega talent šova oz. glasbenega tekmovanjaVirtuozi V4+ Igramo isti jezik, ki je namenjeno mladim klasičnim glasbenikom od 6. do 18. leta starosti. Televizijsko oddajo so julija posneli na Madžarskem, točneje v Budimpešti, in udeležili so se je po štirje glasbeniki iz petih držav – Slovaške, Poljske, Češke, Madžarske (te sodelujejo vsako leto), gostja pa je bila letos Slovenija.

Julija se je klavirju približala v drugem razredu osnovne šole in bila je ljubezen na prvi pogled. Od vsega začetka jo v čarobni svet črno-belih tipk spremlja profesorica Beatrice Zonta, ki ji je pred meseci tudi ponudila prijavnico za mednarodno tekmovanje. »Malo sem pomislila in – zakaj ne, sem si dejala. Poslala sem posnetek, v katerem sem se morala predstaviti, koliko sem stara, od kod prihajam, kateri instrument igram in koliko let, kaj mi pomeni glasba in zakaj sem se odločila za sodelovanje v programu. Seveda je bilo treba tudi nekaj zaigrati,« je povedala prijetna sogovornica. Po strogi selekciji je le manjše število najboljših glasbenikov 21. junija opravilo avdicijo v Brežicah, v Posavskem muzeju – Julija je bila med temi in zaigrala je Impromptu op.90 n.4 F. Schuberta. V Viteški dvorani so tisti dan pred mednarodno žirijo drug za drugim nastopili vsi slovenski kandidati, dva dni zatem so jo poklicali, da je bila sprejeta na tekmovanje in da bo ena od četverice, ki bo zastopala Slovenijo na Madžarskem. Tja je v družbi očeta Mirana odpotovala 10. julija.