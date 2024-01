16 milijonov za žičnico in 12 za park v Starem pristanišču

Mestna vlada Občine Trst je le teden dni po vstopu v novo leto že sprejela prvo spremembo občinskega proračuna za leto 2024. Odbornik za finance Everest Bertoli je danes predstavil 61-milijonski dokument. Večkrat je sicer pojasnil, da to niso nova sredstva. Z dokumentom so vnovič financirali že začeta oziroma načrtovana dela, ki so bila vključena v lanski proračun. Ker se iz takšnih ali drugačnih razlogov niso zaključila (ali sploh zagnala), so s tem manevrom premestili lanski denar v letošnji proračun.

Bertoli je pojasnil, da tega denarja decembra ni bilo mogoče vključiti v letni proračun, ker so tega zasnovali že na začetku novembra. O preostankih iz tekočega leta pa je občina lahko gotova šele ob koncu decembra. Dejal je sicer, da bi ta denar vsekakor končal v presežek, če ga ne bi vključili v spremembo. To bi sicer pomenilo, da bi morali za vnovično možnost porabe denarja čakati na maj. S prvim popravkom so torej omogočili takojšnja plačila podjetij oziroma splošno financiranje odprtih projektov na področju javnih naložb, urbanistike in projektnega financiranja.

Z 61-milijonskim popravkom bodo med drugim spet financirali začetek del za izgradnjo žičniške povezave med Trstom in Opčinami. Prva dela so bila namreč predvidena lani, zaradi birokratskih zagat je prva 16-milijonska tranša priromala v tekoče leto. Tako, zagotavlja Bertoli, »bi lahko z deli začeli tudi jutri, če bi nam Zavod za varstvo krajinske dediščine danes prižgal zeleno luč«.

Po žičniški povezavi je druga najbolj zajetna postavka dvanajst milijonov evrov za park v Starem pristanišču. Polovica teh je bila že v lanskem proračunu, druge je Občina Trst dodala z letošnjim.