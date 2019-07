20 let poletnega centra Pikapolonica

Medtem ko se ravno v teh dneh več kot 100 otrok zabava v okviru letošnje izvedbe poletnega centra Pikapolonica 2019, se ta pripravlja na svojo 20-letnico. Študijski center Melanie Klein je namreč poletni center prvič organiziral leta 1999, kar pa je od vsega začetka Pikapolonico razlikovalo od ostalih poletnih centrov je dejstvo, da so otroci razdeljeni v manjše skupine, tako da jim lahko vzgojitelji namenijo večjo pozornost in se jim tako lahko dejansko posvetijo na ravni posameznika.

Pri ŠC Melanie Klein so se odločili, da 20-letnico obeležijo z velikim praznikom, ki bo danes popoldne od 15. ure dalje vse do 20. ure, ko se bodo v športnem centru Zarja v Bazovici zvrstile raznolike dejavnosti. Med drugim bodo lahko obiskovalci spoznavali, kako so lahko nori znanstveniki pravi sladokusci (delavnico bo priredil tržaški Sinhrotron), kako so se nekoč igrali pastirji, se igrali z lutkami in obiskali živalski vrt Pikapolonica (delavnica v priredbi Družinskega gledališča Kolenc). Tržaško društvo za nasmehe otrok ASTRO pa bo popestrilo dogajanje z balončki, klovni in barvanjem otrok, poleg vsega tega pa bodo tu še šola žongliranja, delavnici kaligrafije in malih statistikov itd..

Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi pri enkratnih dejavnostih: med drugim so to Kung fu panda (delavnica borilnih veščin v organizaciji Carmen Natural iz tržaškega društva Tao), Skokica (športni poligon, ki ga prireja ZSŠDI), v prostorih Naravoslovnega didaktičnega centra (Bazovica 224) pa bo na vrsti delavnica o gozdnih škratih, medtem ko bo praznovanje doseglo svoj višek s proslavo ob 20-letnici Pikapolonice.