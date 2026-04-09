20-letni kuharski mojster sanja o Michelinovih zvezdicah

Tržaški župan Roberto Dipiazza je včeraj podelil bronasto medaljo mesta Trst Massimilianu Godini, mlademu kuharju, ki je na državnem kuharskem tekmovanju v mestu Rimini prejel srebrno priznanje. »Podpiram mlade, ki že zelo zgodaj stopijo na profesionalno pot,« je 20-letnemu fantu dejal župan Dipiazza, mu izročil priznanje in mu predlagal, malo za šalo in malo zares, da bi čez dve leti, ko bo z županovanjem zaključil, skupaj odprla restavracijo na Velikem trgu.

Godina ima sicer jasne načrte. Ponosno je povedal, da se izpopolnjuje v pekarni in kavarni I Dolci di Fulvio, kjer trenutno skrbi za slane dobrote, njegov mentor pa je Neapeljčan Luca Gioiello, kuharski mojster in lastnik restavracije Arco di Riccardo. Po prvostopenjski srednji šoli je obvezno šolanje dokončal na gostinski šoli Civiform, nato pa obiskoval gostinsko šolo v Neaplju, v Trstu namreč ni visoke šole za kuharje. »Zanimam se za pekarstvo in slaščičarstvo, čeprav sem se že preizkusil tudi kot barman in na drugih področjih. Prepričan sem namreč, da je vsaka izkušnja zelo koristna. Zavedam se tudi, da sta v tem poklicu na prvem mestu strast in požrtvovalnost,« je povedal županu.

V Neaplju je spoznal tradicionalno kuhinjo in sodobno interpretacijo starih receptov. Dragocene so mu tudi izkušnje v tujini, ki odpirajo nove poti na osebni in profesionalni ravni. Komaj čaka, da bo na tekmovanjih lahko nastopil v kategoriji senior, sanja pa o dolgi in plodni karieri: »Želim si Michelinovo zvezdo. Zavedam se sicer, da je pot do nje še dolga. Zato ciljam najprej na to, da me kak znani kuharski mojster vključi v svojo ekipo. Pričakujem dan, ko bom tudi sam imel svojo ekipo,« je nasmejano napovedal, »s katero bom sodeloval na prestižnem mednarodnem tekmovanju Bocuse d’Or.«