»Trst je edino glavno mesto kake italijanske dežele, ki 25. aprila proslavlja osvoboditelje izpod nacifašizma, a ne praznuje osvoboditve. 25. april v Trstu ni praznik, praznik osvoboditve. Priča smo zgolj proslavam, ki jih je Občina Trst dejansko prisiljena prirediti.«

Massimo Marega, pokrajinski sekretar sindikata CGIL, in Fabio Vallon, predsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije VZPI-ANPI za Tržaško, na današnji novinarski konferenci Odbora za 25. april nista štedila s kritikami na račun Občine Trst. Slednja namreč ni prevzela pokroviteljstva nad praznovanjem 25. aprila pri Sv. Jakobu, ki ga je želel ob 80-letnici osvoboditve Italije izpod nacifašizma prirediti omenjeni odbor. Slednjega sestavljajo gibanja, sindikati, kulturne organizacije in stranke, ki se prepoznavajo v vrednotah antifašizma in sporočilu Resistenze, italijanskega odporništva. Med njimi so tudi SKGZ, SSk in TPPZ Pinko Tomažič.

Pred proslavo bo protest

25. aprila ob 9. uri je odbor napovedal shod od spomenika pri Sveti Ani do Rižarne. Tu bodo prisotnim razdelili broške in rutice. Popoldne pa se bodo antifašistke in antifašisti odpravili na sprehod iz Škednja mimo Svete Ane do Trga sv. Jakoba. »Osvoboditev bomo nato praznovali v drugih krajih na Tržaškem, kjer očitno bistveno bolj cenijo vrednote odporništva kot v Trstu,« je sklenil sindikalist.

Polemikam navkljub je odbor pripravil bogat niz dogodkov, podroben program bo znan v prihodnjih dneh. Velik del teh je Občina Trst tudi vključila v posebno zgibanko. Za nekatere pobude, ki jih je predlagal odbor, med katerimi je ureditev Parka miru na Opčinah, pa se na tržaški občini sploh niso zmenili.