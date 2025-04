25. april v znamenju sodelovanja in nesoglasij

Osrednja slovesnost ob 25. aprilu, dnevu osvoboditve Italije izpod nacifašizma, bo tudi letos po ustaljeni tradiciji potekala v Rižarni pri Sveti soboti. Pričela se bo ob 11. uri, publika bo skozi glavni vhod v Ulici Palatucci lahko vstopala od 10. ure dalje. Tako kot lani, bodo tudi letos veljale omejitve števila obiskovalcev, slovesnosti na dvorišču taborišča se bo lahko udeležilo največ 2200 ljudi.

Kot je danes v palači Gopčević pojasnil odbornik Občine Trst za kulturo Giorgio Rossi, bo po proslavi, ki se je bodo udeležili predstavniki verskih in političnih oblasti, tudi letos zapel Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Slovesnost prihodnji četrtek bo vsekakor le eden od dogodkov, ki jih ob 80-letnici osvoboditve Občina Trst prireja v sodelovanju z okoliškimi občinami na Tržaškem, Rižarno, Vsedržavno zvezo partizanov Italije VZPI-ANPI in novonastalim Odborom za 25. april. Z odborom je sicer prišla tudi v spor, njegovi člani bodo svoja stališča predstavili jutri.

Na predvečer praznika osvoboditve bo na Trgu Oberdan na sporedu koncert partizanskih pesmi in pesmi upora. Med 19. in 23. uro se bo na koncertu, ki ga prireja Odbor za 25. april zvrstilo več zborov in glasbenih skupin. Omenjeni odbor pa bo praznik osvoboditve proslavil 25. aprila tudi v Ljudskem domu v Podlonjerju (od 13.30 dalje). Nastopila bosta tržaški pevski zbor Coro sociale, ob 16. uri pa bo ples s skupino Ovce.

Niz dogodkov se bo nadaljeval vse do 9. junija, ko bo na vrsti dvodnevni mednarodni zgodovinski posvet. V Trstu se bodo srečali zgodovinarji iz vse Evrope, ki preučujejo odporništvo na evropskih mejah med drugo svetovno vojno. Kot je povedal Gialuz, gre za enkraten dogodek, k organizaciji katerega je pristopil celo nacionalni inštitut za odporniške študije Ferrucio Parri.

»Kot občinski odbornik za kulturo sem županu predlagal, naj občina sprejme pokroviteljstvo niza dogodkov, ki jih prireja Odbor za 25. april, a sem dobil odklonilen odgovor,« je včeraj za Primorski dnevnik Giorgio Rossi komentiral novico, da Občina Trst ni odobrila pokroviteljstva nad nizom dogodkov, ki jih prireja omenjeni odbor. Slednjega sestavljajo organizacije, ki se prepoznavajo v antifašističnih vrednotah. Med včlanjenimi so borčevska organizacija VZPI- ANPI, sindikat CGIL, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in druge organizacije ter nekatere politične stranke. Med županom in občinskim odbornikom za kulturo je torej prišlo do razhajanj. »Župana vprašajte, zakaj je zavrnil pokroviteljstvo,« se je izgovarjal Rossi.

V dopisu, ki ga je Občina Trst poslala odboru, se je slednja sicer izgovarjala, da je 25. april državni praznik, zaradi česar ne bi imelo smisla, da lokalna uprava podeli pokroviteljstvo nizu dogodkov, ki obeležujejo 80-letnico osvoboditve. Občina je veliko dogodkov, ki jih prireja odbor, vsekakor vključila v zgibanko. Slednje pa ni prevedla v slovenščino, z razliko od reklamnih plakatov, ki v italijanščini in slovenščini vabijo na svečanost v Rižarno.